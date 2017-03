10:22, 17 Mars 2017

Kancelarja gjermane Angela Merkel do të takohet me presidentin Donald Trump në Washington ku do të diskutohet për tregtinë trans-atlantike.

Trump ka ngritur shumë diskutime në Gjermani duke kërcënuar prodhuesit e veturave me tarifa derisa i ka bërë thirrje edhe Berlinit për të rritur shpenzimet e mbrojtjes.

Merkel do të shoqërohet nga drejtuesit më të lartë të kompanive gjermane Siemens, Schaeffler dhe gjiganti i prodhimit të veturave BMW, transmeton Klan Kosova.

Vizita e saj ishte planifikuar për të martën, por është shtyrë për shkak të një stuhie dëbore.

Në ndërkohë Merkel i ka deklaruar një gazete gjermane se ajo po e pret takimin e saj të parë me presidentin Trump.

“Është gjithmonë më mirë të flasësh me njëri-tjetrin se sa për njëri-tjetrin,” tha ajo për Saarbruecker Zeitung, transmeton Klan Kosova.

Gjatë fushatës së tij presidenciale, Trump ka kërcënuar taksa më të larta të importit për vende të tilla si Gjermania, që kanë një suficit tregtar mbi Amerikën.

Por Merkel ka deklaruar se ka shumë investime direkte gjermane në SHBA.

Takimi po pritet me padurim pasi të dy liderët kanë pasur shumë dallimë në deklaratat e tyre publike për çështje kyçe.

Në muajin janar, Trump kishte deklaruar se kancelarja gjermane kishte bërë “një gabim katastrofik” duke lejuar qindra e mijëra refugjatë dhe emigrantë në Gjermani.

Merkel ishte përgjigjur duke thënë se BE-ja duhej të merrte përgjegjësi për veten.

“Ne evropianët kemi fatin tonë në duart tona” kishte deklaruar ajo.

