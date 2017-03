17:37, 1 Mars 2017

Sonte Real Madrid do të përballet me Las Palmas. Një fitore eventuale do të ishte vitale në garën e tyre për ta fituar kampionatin spanjoll.

Para 15 vitesh, Real Madrid ishte takuar me Las Palmas në kuadër të La Liga-s dhe madrilenët e kishin deklasuar këtë skuadër me rezultat 7:0, njofton Klan Kosova.

5 nga ata 7 gola i kishte shënuar Fernando Morientes, ndërkaq portugezi legjendar Luis Figo kishte kontribuar me 4 asistime.

Në atë stinor Real Madrid kishte dështuar ta fitonte kampionatin duke përfunduar në vendin e tretë, ndërkaq Las Palmas kishte rënë nga liga.

