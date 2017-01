17:40, 10 Janar 2017

Këngëtarja e njohur nga Shqipëria, Enca Haxhia duke se vitin 2017 do ta nis me një këngë të re, njofton Klan Kosova.

Këtë e ka paralajmëruar në rrjetin social Instagram, ku ka postuar një video në të cilën dëgjohet pjesa e këngës me titull “Love on my body”.

Kënga pritet të lansohet me datë 20.01.2017.

"LOVE ON MY BODY" OUT ON 20/01/17❗️ A video posted by ENCA (@encahaxhia) on Jan 10, 2017 at 8:04am PST

