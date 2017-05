21:24, 11 Maj 2017

Nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hajredin Kuçi, në Zona e Debatit në Klan Kosova, ka thënë se për partinë që përfaqëson nuk ka vija të kuqe në koalicione, pasi gjithmonë në rend të parë janë interesat e vendit.

Ai ka deklaruar se nuk i kanë rënë pishman që kanë bërë koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës më 2014, sepse ajo ka qenë e vetmja mënyrë për t’i ofruar stabilitet Kosovës, njofton Klan Kosova.

“Nuk pendohemi që kemi bërë koalicion me LDK-në në vitin 2014. Mendoj që ka qenë në të mirë të vendit. Historia politike e dy partive tona është më shumë e bashkëpunimit, sesa e konfrontimit. Ne e kemi bërë historinë e pavarësisë dhe të shtensionimit të situatës politike”.

“Ne në asnjë moment nuk kemi pasur mosrespekt, qoftë personal, qoftë profesional. Nuk bëjmë politikë inatesh. Ne në rend të parë i kemi interesat e vendit, pastaj ato të subjektit politik. Nëse bashkëpunimi ynë e vë interesin e vendit përpara, atëherë ne jemi gati për aleanca. Tani jemi oponentë, sepse gara politike kështu e do, por pas zgjedhjeve do ta shikojmë interesin e vendit”.

“Partia Demokratike ka pasur edhe oferta tjera dhe ne me vetëdije kemi zgjedhur LDK-në. Ne kemi menduar se cdo variant tjetër do të pamundësonte kalimin e proceseve, sepse gjashtë muaj bllokadë krijoi politikë inatesh. Por bashkëpunim ka pasur edhe kur LDK-ja ka qenë në opozitë. Edhe në periudhën që do të vijë, do të punojmë që të jemi partia më e madhe në vend, por edhe që ta ruajmë stabilitetin”.

“Edhe në vitin 2014 ne patëm kërkuar që të shkojmë në zgjedhje dhe i patëm thënë LDK-së që nëse ne dalim të parët do t’u ftojmë. Nëse ju dilni të parët, është vendim i juaji cfarë dop të bëni. Shkuarja në zgjedhje këtë vit na ka prekur edhe ne. Edhe ne kemi hequr pjesën tonë nga qeveria, nga kuvendi”. /klankosova.tv

