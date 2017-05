20:01, 16 Maj 2017

Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Kuçi, ka thënë se partia e tij nuk ka vijë të kuqe me Lëvizjen Vetëvendosje, megjithatë nuk beson se do të ndodhë një koalicion parazgjedhor me këtë parti.

“Me Vetëvendosjen nuk kemi vijë të kuqe normalisht, kemi pasur përafrime gjatë procesve të kundërshtimeve.”

“Nuk besoj se kjo do të ndodhë me Lëvizjen Vetëvendosje por assesi pas zgjedhjeve nuk kemi pse t’i themi jo Lëvizjes Vetëvendosje”, shtoi Kuçi në Info Magazine të Klan Kosovës.

