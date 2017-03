15:25, 20 Mars 2017

Nënkryetarët e pesë partive kryesore politike në Kosovë janë takuar gjatë kësaj fundjave në Tiranë.

Lajmin për këtë takim e ka bërë të ditur Naim Rashiti , drejtor për Kosovën i Grupit Ballkanik për Politika me anë të të një postimi në rrjetin social Facebook.

“Takimi i radhës në kuadër të dialogut politik është mbajtur ne Tiranë në nivel të nënkryetarëve dhe përfaqësuesve të lartë të subjekteve poltike parlamentare, PDK, LDK, VV, AAK dhe NISMA”.

“Ky është takimi i 9-të i këtij niveli nga marsi i viti 2016. Dialogu politik i filluar vitin e kaluar do të vazhdojë i pandërprerë dhe të gjtiha çështjet e rëndësishme do të jenë pjesë e diskutimeve midis subjekteve politike. Kësaj radhe ky takim ndodhi ne Tiranë e takimet tjera do të vazhdojnë të mbahen në Prishtinë, dhe jo vetëm”, ka shkruar ai, transmeton Klan Kosova.

