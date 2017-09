9:22, 3 Shtator 2017

Astronautja, Peggy Whitson është rikthyer në Tokë, pasi që ka përfunduar një fluturim rekord që e rendit atë në vendin e parë për qëndrimin në hapësirë.

Dr. Whitson ka qëndruar jashtë planetit për 665 ditë, shkruan Abc.net, transmeton Klan Kosova.

Ajo ka qëndruar më tej e vetme në një mision 288 ditësh, duke u bërë amerikania e parë që e arrin këtë, por edhe gruaja e vetme në botë.

Ajo ka vënë po ashtu edhe rekorde të tjera gjatë qëndrimit në orbitë – astronautja më e vjetër në botë me 57 vjet dhe femra më me përvojë për ecje në hapësirë, me 10 sish.

Ajo është bërë gruaja e parë që ka drejtuar dy herë stacionin hapësinor, përfshirë atë të nëntorit të vitit të kaluar.

