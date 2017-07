13:30, 21 Korrik 2017

Një pushuese është mbytur në plazhin e Ksamilit, në vendin e njohur si “Tre Ishujt”.

Nga hetimet e para mësohet se viktima është një 17-vjeçare me shtetësi ruse, që ndodhej me pushime së bashku me familjen.

Po hetohet për zbardhjen e plotë të ngjarjes së rëndë.



