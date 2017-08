15:21, 1 Gusht 2017

Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë, Afërdita Bytyçi sot ka takuar gjyqtarët e rinj, të cilët dje janë dekretuar nga Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi.

Kryetarja e Gjykatës fillimisht ju urojë suksese në punën e tyre si gjyqtarë dhe kërkoj përkushtim dhe angazhim të madh sepse vetëm në këtë mënyrë mund të arrihen rezultate në punë, transmeton Klan Kosova.

Gjatë takimit është diskutuar për sfidat me të cilat është duke u ballafaquar Gjykata, me numër të vogël të gjyqtarëve dhe rritje të madhe të numrit të lëndëve të arritura në Gjykatë, sidomos në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale dhe Divizioni për Çështje Civile.

Bytyçi premtoi se në të ardhmen do të ketë bashkëpunim profesional, përkrahje dhe mbështetje nga ana e saj, duke shpresuar se me emërimin e tyre Gjykata do të rris edhe më shumë efikasitetin e zgjidhjes së lëndëve.

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë janë caktuar 18 gjyqtarë, ndërsa në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega në Podujevë janë caktuar 2 gjyqtarë, në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega në Lipjan është caktuar 1 gjyqtarë, në Gjykatën Themelore në Prishtinë – Dega në Drenas është caktuar 1 gjyqtar.

Gjyqtarët do të vijojnë trajnimin në periudhën një vjeçare në Akademinë e Drejtësisë.

