13:35, 3 Gusht 2017

Fushatës vetdijësuese me moto “Ndaljagazin”, e filluar që nga data 01.08.2017, nga stacioni policor në Obiliq, me qëllim parandalimin e aksidenteve të shumta që po ndodhin në Kosovë, sot iu bashkua edhe kryetari i komunës Xhafer Gashi me stafin e tij komunal, QKMF dhe qytetarët, transmeton Klan Kosova.

Kjo task forcë e formuar nga stacioni policor do të zgjasë deri në fund të muajit gusht, do jetë në shërbim 24 orë, në të gjithë territorin e komunës së Obiliqit.

