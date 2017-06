14:22, 15 Qershor 2017

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Blerim Isufaj, sot ka pritur në takim udhëheqësin e projektit “Mbështetje e mëtejshme institucioneve te Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”, Ian McDonald.

Isufaj ka njoftuar McDonald me funksionimin e sistemit prokurorial të Kosovës, në veçanti me riorganizimin e bërë në këtë sistem ku me ndryshimet e fundit ligjore sistemi prokurorial i Kosovës ka strukturë të re organizative dhe funksionale.

Udhëheqësi i Projektit McDonald, tha se qëllimi i projektit që ai udhëheq, është mbështetja e sistemit prokurorial në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, me thekës të veçantë në konfiskimin e aseteve të fituara në mënyrë të kundërligjshme.

Ndërsa, Isufaj tha se është duke punuar në këtë drejtim, si dhe shprehi vullnetin për angazhimin e mëtejmë të sistemit prokurorial në luftën kundër pasurisë së fituar në mënyrë joligjore, transmeton Klan Kosova.

