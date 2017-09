12:32, 20 Shtator 2017

Në mbledhjen e kryesisë së kuvendit janë ndarë komisionet parlamentare, me ç’rast udhëheqjen e numrit më të madh të tyre do ta ketë Vetëvendosja, njofton Klan Kosova.

Kjo parti do të udhëheq me katër komisione, këtu duke përfshirë Komisionin për Legjislacion, Komisionin për Arsim, Komisionin për Punë dhe Mirëqenie Sociale dhe Komisionin për AKI-në.

Tre komisione do të jenë nën udhëheqjen e LDK-se; Komisioni për Buxhet dhe Financa, Komisioni për Mbikëqyrje të Financave Publike dhe Komisioni për Punë të Jashtme.

Edhe PDK-ja do të udhëheq tre komisione, atë të Zhvillimit Ekonomik, Komisionin për Integrime Evropiane dhe Komisioni për Administratë Publike.

Ndërsa AAK dhe NISMA kanë nën udhëheqjen e tyre nga një komision, Komisionin për Bujqësi dhe Komisionin për Pune të Brendshme dhe Siguri, respektivisht.

Komisioni për Komunitete do të jetë nën udhëheqjen e Listës Serbe, ndërsa Grupi 6+ do të udhëheq me Komisionin për Drejtësi.

