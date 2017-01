18:49, 6 Janar 2017

Kryesia e Kuvendit të Kosovës nesër, e shtunë, në orën 12:00 do të mbajë mbledhje për të vendosur për seancën e jashtëzakonshme për arrestimin e Ramush Haradinajt në Francë, njofton Klan Kosova.

Kërkesa për seancë të jashtëzakonshme ka ardhur nga vet partia e Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.

Anëtarët e kryesisë do të mblidhen bashkë me kryetarët e grupeve parlamentare.

Kjo mbledhje do të jetë me vetëm një pikë të rëndit të ditës, njofton zyra për marrëdhënie me publikun e Parlamentit të Kosovës.

“Shqyrtimi i kërkesës për mbajtje të seancës së jashtëzakonshme, me këtë rend dite: Mbajtja në arrest e kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, z. Ramush Haradinaj, në Francë”, thuhet në njoftim.

klankosova.tv