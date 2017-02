Sot Kryesia e Kuvendit do të mbajë mbledhjen me shefat e grupeve parlamentare.

Në këtë takim pritet të caktohet dhe seanca e ardhshme e Kuvendit të Kosovës, njofton Klan Kosova.

Sipas raportimeve, në seancë janë paraparë të shqyrtohen rreth 22 pika të rendit të ditës ku ndër to do të shqyrtohen dhe dy interpelanca të Kryeministrit Isa Mustafa në lidhje me situatën e krijuar në Mitrovicë dhe poashtu në lidhje me përgjegjësinë për Ligjin e Sigurimeve Shëndetësore në Kosovë.