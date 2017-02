13:23, 3 Shkurt 2017

Kryeministrja britanike Theresa May, ka filluar bisedimet me shtetet e Bashkimit Europian që janë anëtare të NATO-s, në përpjekje për të ndërtuar aleanca edhe pas Brexit’it, raporton BBC, transmeton Klan Kosova.

May ka arritur të premten në Valletta me një mesazh se Europa duhet ta rrisë buxhetin në mbrojtje, pas takimit që ka pasur me Donald Trump mbi të ardhmen e NATO-s.

Ajo gjithashtu do të shpalosë premtime se Britania e Madhe do ta ndihmojë Bashkimin Europian me krizën e emigrantëve.

Interesante