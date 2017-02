15:32, 14 Shkurt 2017

Referendumi i ardhshëm për ndryshimet kushtetuese në Turqi do t’u mundësojë votuesve të ndryshojnë kushtetutën aktuale që është produkt i puçit, deklaroi të enjten kryeministri i Turqisë, Binali Yıldırım, raporton AA, përcjellë Klan Kosova.

Më 16 prill, votuesit do të pyeten të votojnë “Po” ose “Jo” për nenin 18 të reformave të cilat do ti japin pushtet më të gjerë ekzekutiv presidentit dhe do të shfuqizojnë postin e kryeministrit.

Duke iu referuar kushtetutës së vitit 1982 e cila kishte kaluar përmes një referendumi në kohën kur vendi qeverisej nga ushtria, Yıldırım tha se kjo kushtetutë është model e asaj nga viti 1982, por që kishte mbetur në gjysmë të rrugës si jofunksionale.

“Më 16 prill qytetarët do të shkojnë në vendvotimet për të ndryshuar këtë kushtetutë të prodhuar nga puçi”, tha kryeministri i Turqisë, në një fjalim para deputetëve të AK Partisë.

Ndonëse kushtetuta e vitit 1982 ishte prezantuar nga junta e cila mori pushtetin në vitin 1980 përmes një puçi ushtarak, prej atëherë ajo ka ndryshuar ndjeshëm, përfshirë ndryshimet e referendumit të vitit 2007 dhe 2010.

