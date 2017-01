10:29, 6 Janar 2017

Kryeministri i Turqisë, Binali Yildirim pas sulmit terrorist të enjten arriti në Izmir, ku në aeroportin “Adnan Menderes” u tha gazetarëve se lufta kundër terrorizmit do të jetë e gjatë, raporton AA, përcjellë Klan Kosova.

“Kjo luftë do të jetë e gjatë, por në fund fituesi do të jetë shteti i Turqisë dhe populli i saj. Askush në të mos të ketë as dyshimin më të vogël. Qytetarët tanë le të mos ndryshojnë mënyrën e deri tanishme të jetës, sepse nëse e bëjnë këtë, ata do t’i kënaqin organizatat terroriste”, tha ai Yildirim.

Ai gjithashtu theksoi se nuk do t’ia dalin ata të cilët po përpiqen për të ndarë popullin në Turqi.

“Populli ynë duhet të dijë se ata kurrë nuk do t’ia dalin, kushdo qofshin, ata që duan të ndajnë këtë vend dhe të kërcënojnë unitetin midis njerëzve në vend. Në këtë do t’i parandalojë pikërisht uniteti dhe solidariteti i popullit”, tha Yildirim.

Ai theksoi se terroristët dhe përkrahësit e tyre nuk respektojnë dhe nuk njohin kurrfarë vlere të shenjtë.

“Një sulm e kryen DEASH-i, tjetrin PKK-ja, pastaj FETO dhe në këtë mënyrë tregojnë fytyrën e tyre të vërtetë. Kjo sigurisht është fillimi i fundit të tyre. Populli këtë duhet të dijë. Ata edhe më tëj do të përpiqen që të kryejnë sulme, por forcat tona të sigurisë nuk do t’i lejojnë dhe do të ndjekin çdo hap të tyre”, tha Yildirim.

Në qytetin perëndimor turk të Izmirit, të enjten rreth orës 16:00 sipas kohës lokale, ndodhi një sulm terrorist në afërsi të ndërtesës së gjykatës në këtë qytet. Nga shpërthimi i makinës bombë jetën e humbën dy persona dhe u plagosën pesë të tjerë. Policia ka neutralizuar dy terroristët.

