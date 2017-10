9:35, 12 Tetor 2017

Kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, i ka kërkuar qeverisë katalanase që të sqarojë nëse e ka shpallur Pavarësinë ose jo, transmeton Klan Kosova.

Gjatë fjalimit të tij të djeshëm në Parlamentin e Spanjës, Rajoy tha se nëse lideri i Katalonjës, deri më 16 tetor, e konfirmon ndarjen e rajonit nga Spanja, atëherë qeveria qendrore do t’i jepte atij edhe pesë ditë të tjera, deri më 19 tetor, për ta tërhequr deklaratën.

Nëse kjo nuk do të bëhej, atëherë Madridi do ta aktivizonte Nenin 155 të Kushtetutës së Spanjës, që qeverisë qendrore i mundëson ta suspendoj autonominë e rajonit dhe të imponoj sundim direkt, nëse rajoni nuk bashkëpunon me obligimet ligjore të tij.

Liderët e Katalonjës, pardje e kanë nënshkruar deklaratën e pavarësisë por e kanë ndalur implementimin e saj, për të mundësuar bisedime me Madridin,

