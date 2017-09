11:36, 20 Shtator 2017

Kryeministri i Sllovenisë, Miroslav Cerar, ka uruar Ramush Haradinajn për zgjedhjen e tij në krye të Qeverisë së Kosovës.

Në letrën e urimit Cerar ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunime të mëtutjeshme në mes të këtyre dy shteteve, me qëllim të forcimit të partneritetit në interes të të dy popujve.

Më poshtë është letra e plotë e urimit.

“Shkëlqesia Juaj,

Ju lutem pranonin urimet e mia me rastin e zgjedhjes suaj si Kryeministër i Republikës së Kosovës dhe ju uroj suksese në ushtrimin e detyrës suaj të re.

Gjithashtu, shfrytëzoj këtë rast të shpreh dëshirën dhe besimin e palëkundur se marrëdhëniet miqësore dhe partneriteti mes Republikës së Sllovenisë dhe Republikës së Kosovës do të vazhdojnë të forcohen edhe më tej në interes të dy popujve tanë.

Sllovenia i kushton vëmendje të veçantë marrëdhënieve me vendet e Evropës Juglindore, duke ndjekur me kujdes të veçantë progresin e tyre drejt integrimit europian. Ju siguroj se Kosova mund të vazhdojë të llogarisë në mbështetjen dhe ndihmën e plotë të Sllovenisë në këtë drejtim.

Ju uroj sukses dhe mirëpres bashkëpunimin e ardhshëm mes nesh.

Ju lutem, Shkëlqesia Juaj, pranoni konsideratat e mia më të larta.

Miroslav Cerar”