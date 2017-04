16:10, 6 Prill 2017

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dha sot në Kuvend një përgjigje të qartë si për opozitën në çadër por edhe për kreun e LSI, Ilir Meta.

Nga foltorja e Kuvendit dhe ku nuk ishte i pranishëm as Meta dhe as Ministrat e LSI, Rama deklaroi se opozita ndodhet në çadër për të penguar PS të hyjë në zgjedhje ashtu si po pengon vettingun.

Thumbat nuk i kurseu as për aleatin Meta, kur deklaroi se “përpjekja për tu thënë shqiptarëve se nuk mund të shkohet në zgjedhje pa opozitën është e sponsorizuar me para apo pëshqeshe”.

Rama: Përpjekja për tu thënë shqiptarëve se pavarësisht të gjithave zgjedhjet pa opozitën nuk mund të bëhen është një përpjekje e sponsorizuar, e paguar mbi dorë dhe nën dorë, e paguar me para apo pëshqeshe për të treguar një të pavërtetë që në thelbin e vet është qesharake.

Nuk është opozita zyrtare ajo që e prodhon lirinë por është liria ajo që prodhon opozitën. Nëse do ishim në kushtet kur kjo qeveri do të kishte kufizuar lirinë për të prodhuar opozitën atëherë me siguri nuk do kishim çdo ditë një çadër bosh që mbushet dy herë në ditë për shfaqe televizive por do kishim popullin në të gjithë rrugët e Shqipërisë. Opozita është liri, nuk është parti.

Një parti mund të jetë mund të mos jetë, disa parti mund të jenë dhe mund të mos jenë. Por nuk ka shans që në një vend që bën zgjedhje dhe kur zgjedhjet garantojnë pjesmarrjen, procesin e vlerësimit nga populli të partive mbetet vendi pa opozitë. E kundërta është e vertetë, opozita mund të rigjenerohet nga ky proçes, edhe vetë PD.

Unë nuk kam parë në histori ndonjë qeveri që lind dhe jeton për të pasur besimin e opozitës dhe pëlqimin e opozitës. Nuk ndodh. Nuk është detyrë e qeverisë dhe as përgjegjësi e qeverisë. Aq më tepër e partive që qeverisin, nuk kanë detyrë të forcojnë partitë që kanë kundër. Kanë detyrë të garantojnë që partitë që janë kundër të kenë barazi në procesin e gjykimit nga populli.

Kreu i socialistëve shtoi më të tej se “vetëvënia në diskutim e tyre është në vetëvete një përpjekje e dëshpëruar, në thelb qesharake që realisht e bën qesharak debatin politik në Shqipëri dhe rrezikon të na bëjë të gjithëve qesharakë nëse përfshihemi në këtë debat duke e munduar të nxjerrim nga lumi gurin e hedhur nga budallallëku”, shkruan Ora, përcjellë Klan Kosova.

Interesante