Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa ka thënë se iniciativa për transformimin e FSK-së është bllokuar nga Serbia përmes Listës Serbe.

“Nuk ka të drejtë askush që të ta mohojë ushtrinë. Ne do të jemi të dakordim dhe harmoni me partnerët tanë me SHBA-të dhe NATO-në”.

“Duhet të ketë trysni nga ndërkombëtarët që tek Beogradi”, ka thënë Mustafa në RTK.

Sipas tij, nuk ka dileme për ushtrinë e Kosovës.

“Edhe presidenti i Kosovës, e ka thënë se ushtria do të themelohet në harmoni me miqtë tanë. Do të bëhet në partneritet me SHBA-të. Ushtria është e të gjithëve”, ka thënë Mustafa, i cili ka vlerësuar se Serbia nuk është ajo që vendos për Ushtrinë e Kosovës.

