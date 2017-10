14:07, 15 Tetor 2017

Kryeministri Ramush Haradinaj ka takuar këtë të diel përfaqësuesit e banorëve të fshatrave të Obiliqit, Hade dhe Shipitullë.

Haradinaj u ka premtuar atyre edhe në takimin e sotëm se procesi i shpronësimit dhe kompensimit atje do të përmbyllet me sukses, njofton Klan Kosova.

“Në vazhdën e takimeve me përfaqësues të banorëve të fshatit Hade, edhe sot, i sigurova ata, që procesi i shpronësimeve dhe kompensimit në Shipitullë dhe Hade do të përmbyllet me sukses të plotë”, ka shkruar Haradinaj në Facebook.

I pranishëm në takim ka qenë edhe kryetari i Obiliqit, Xhafer Gashi.

