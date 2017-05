Nënkryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi ka thënë se ka ardhur koha që shqiptarët t’i japin shansin LSI-së për të qeverisur.

Rreth marrëveshjes Rama-Basha, Kryemadhi theksoi se LSI ka qenë koherente në kërkesat e saj për qeveri besimi.

“Sot jemi me qeveri besimi, por me 2 muaj vonesë. Kemi një vend më të qetë politikisht dhe me një fushatë elektorale që ka nisur. Zgjedhjet pa opozitën do të ishin një atentat për politikën shqiptare. LSI-ja nuk ka qenë me çadrën, por nxitëse e dialogut politik. Nëse do të kishim zgjedhje pa opozitën, do të thonte të shkatërronim bazën e demokracisë. Do të kishim ndërprerje të implementimit të reformës në drejtësi, të procesit të integrimit dhe situatë politike e ekonomike të agravuar. Kemi ushtruar presion, në kuptimin e mirë të fjalës, që palët të ulen e të bisedojnë”, ka thënë Kryemadhi në Top Channel.

“Duhet të harrojmë arrogancën në politikë dhe të jemi më realistë. Kryeministri Rama nuk kishte pse të provokonte opozitën dhe në anën tjetër, PD-ja nuk kishte pse të kërcënonte me prishje të procesit zgjedhor”, shtoi Kryemadhi.