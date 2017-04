10:36, 17 Prill 2017

Është zbardhur axhenda e takimeve që do të zhvillojnë sot në Tiranë Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Sigmar Gabriel si dhe Ministri i Jashtëm i Holandës, Bert Koenders.

Mësohet se kryediplomati gjerman Gabriel takohet në orën 14:00 me kryeministrin Rama dhe në orën 15:00 dalin së bashku në një konferencë për media.

Ndërkaq, kreu i opozitës Lulzim Basha takohet në orën 14:30 me ministrin e Jashtëm Holandez Koenders dhe më pas me ministrin gjerman pasi ky i fundit të përfundojë takimin me Ramën.

Zyrtarët e lartë vijnë në Tiranë në një kohë që vendi ndodhet në një krizë politike, pasi opozita nuk pranon të hyjë në zgjedhje pa qeveri teknike./shekulli.al