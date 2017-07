14:20, 19 Korrik 2017

Kryetari i bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, ka reaguar për herë të parë ndaj problemit të ngritur nga ana e pushuesve kosovarë që nuk lejohen të hyjnë më në rrugën “Pavarësia” prej javës së shkuar.

“Autobusët me pushues nga Kosova nuk do të lejohen të kalojnë në këtë rrugë, por në funksion të tyre janë pesë rrugë paralele për t’u futur në plazhin e Durrësit. Prej pushuesve nga Kosova kërkojmë mirëkuptim të tyre. Gjithçka bëhet për të disiplinuar trafikun e rënduar në këtë zonë, dhe për faktin që gjysma e rrugës “Pavarësia” është kthyer në pedonale për vetë pushuesit”, tha Vangjush Dako në një prononcim i pyetur nga mediat për këtë çështje, raporton Durreslajm.

“Përjashtim nga ky vendim është bërë për autobusët me turistë të huaj që janë të prenotuar nga hotelet në plazhin e Durrësit dhe janë lejuar të hyjnë në kundërshtim me tabelat e vendosura për qarkullimin rrugor”, tha kreu i bashkisë së Durrësit.

Pesë mundësitë e kalimit

“Janë pesë mundësi për të hyrë në rrugën “Pavarësia”, duke hyrë në unazë nga autostrada DR –TR me atë të Jugut: Rruga e xhamisë së katër minareve, segmenti i postës, segmenti i ish-frigoriferit, Rruga e Mekëve, dhe rrugën e Lagjes së Çamëve që është ndërtuar mbi kanal. Me këto segmente u japim akses autobusëve të Kosovës për të ndaluar aty ku duan rreth 100 metra larg nga rruga “Pavarësia”. Shoferët që vijnë nga Kosova nuk i dinë këto rrugë të reja që iu kemi vënë në dispozicion dhe prandaj është krijuar kaos”.

Dako tha se 90% e të gjithë pushuesve që frekuentojnë plazhet në Durrës janë nga Kosova dhe ky nuk mund të konsiderohet diskriminim. Për të rritur cilësinë e shërbimeve, bashkia këtë vit ka kryer 4 investime rrënjësore në zonën e plazhit. Është ndërtuar kolektori i ujërave të zeza, është përmirësuar furnizimi me ujë të pijshëm i zonës së plazhit, është ndërtuar pedonalja gjatë verës së fundit.

Kreu i bashkisë së Durrësit Vangjush Dako, tha se në kuadër të disiplinimit të qarkullimit rrugor, bashkia ka vendosur që nga ora 08:00 e mëngjesit deri në 23:00 të mbrëmjes nuk lejohen të hyjnë në këtë rrugë as mjetet e tjera që bëjnë furnizim të dyqaneve, restoranteve apo hoteleve. Pas kësaj ore mund të qarkullojnë furgonat apo mjetet e tjera.

Në fund, kreu i bashkisë përcjell edhe një mesazh për pushuesit që po mbajnë me bukë sipas tij shumë familje në Durrës, me të ardhurat që marrin nga turizmi.

“U bëj thirrje të gjithë pushuesve nga Kosova të vijnë në plazhin e Durrësit dhe të qëndrojnë këtu. Këtë vit në plazh ka risi. Nuk ka asnjë derdhje të ujërave të zeza në det, asnjë papastërti në drejtim të rrjetit nëntokësor, janë të lidhura me kolektorin kryesor. Furnizimi me ujë është 5 orë në ditë për të gjithë plazhin. Furnizimi me energji është 24 orë në ditë. Rruga “Pavarësia” nga një rrugë për makina u bë në shëtitore për pushuesit në atë zonë. Kemi katër elementë që kanë përmirësuar ndjeshëm cilësinë e pushuesve”.

Moslejimi i pushuesve nga Kosova të hyjnë në plazhin e Durrësit ka shkaktuar një valë zemërimi në bregdetin Adriatik tek të gjithë operatorët turistikë, dhe te pushuesit në këtë anë e në pjesën e Kosovës, aq sa pushuesit nga Kosova, thanë se nuk do të vijnë më vitin tjetër në Durrës.

Interesante