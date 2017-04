22:54, 6 Prill 2017

­ Maqedonia do ta ketë shumë të vështirë përballjen me valën eventuale të migrantëve nga visete prekura nga lufta në Lindjen e Mesme dhe ato të Afrikës së Veriut, pasi zvarritja e krizës politike ka bllokuar konsolidimin e institucioneve shtetërore, thonë ekspertë të sigurisë.

Ministri i Punëve të Brendshme të Maqedonisë, Agim Nuhiu, tha të mërkurën se Maqedonia është duke u përballur me trafikimin e migrantëve në dimensione të mëdha. Në një takim diplomatik në lidhje me migrantët organizuar në Ministrinë e Jashtme, ai tha se për të luftuar këtë fenomen, nevojitet bashkëpunim sa më i ngushtë mes vendeve të rajonit, por nën kujdesin e vendeve evropiane.

Ministri Nuhiu me këtë rast ka theksuar se nuk mund të përjashtohet mundësia e një krize të re refugjatësh.

“Edhe pse kjo temë nuk ka zënë shumë vend në agjendën e mbledhjeve rajonale dhe ndërkombëtare siç ka qenë para një viti. Gjithsesi, mendoj se duhet të pranojmë se kërcënimet janë objektive dhe mundësia për përsëritje janë reale, për këtë duhet të gjithë së bashku të jemi të gatshëm të ofrojmë përgjigje gjithëpërfshirëse rajonale nën kujdesine partnerëve tanë nga BE”, ka deklaruar Agim Nuhiu, Ministër i Punëve të Brendshme. P

or ndërkohë, Vladimir Pivovarov ish drejtues i agjencisë ushtarake kundër zbulim për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia do ta ketë shumë të vështirë përballjen e me një valë të re krize të refugjatëve për dallim nga vala e fundit, kur e kishte më të lehtë, pasi kufijtë e vendeve të BE­së ishin të hapur dhe Maqedonia atë kohë ishte vetëm vend trazit.

“Sa I përket aspektit të sigurisë do të paraqes rrezik të madh për vendin qëndrimi i një vale më të madhe të migrantëve në Maqedoni dhe jo vetëm kapërcimi përmes territorit të Maqedonisë si vend tranzit.

Them se kjo paraqet rrezik, sepse institucionet e shtetit tani janë jo funksionale meqë janë shndërruar në trupa partiak dhe në praktikë ata realisht nuk mund t’u përgjigjen sfidave me të cilat mund të përballet vendi.