“Është shumë e rëndësishme të gjendet një zgjidhje në ditët që vijnë, për krizën poltike, që Shqipëria të ecë në rrugën e stabilitetit” ka qënë ky mesazhi i kryetarit të Kuvendit Ilir Meta, nga Skrapari ku mori pjesë në projektin për rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve.

Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Ilir Meta nga qyteti i Skraparit apeloi për dialog mes palëve politike që vendi sipas tij të ecë në rrugën e stabilitetit dhe të paqes sociale. Meta tha se është shumë e rëndësishme të gjendet një zgjidhje në ditët që vijnë, për t’i dhënë fund krizës poltike.

“Është shumë e rëndësishme të gjendet një zgjidhje në ditët që vijnë. Ne do të bëjmë çdo gjë që Shqipëria të ecë në rrugën e stabilitetit, të legjitimitetit të institucioneve dhe të paqes sociale. Të gjithë duam paqen sociale në familjen tonë, në vendin tonë, sepse pa këtë nuk ka as siguri, as arsimim më të mirë, as ekonomi më të mirë, as punë më të sigurta dhe padyshim nuk ka një perspektivë në këtë vend”, ka thënë Meta, shkruan Ora News.

Në Skrapar, ku u prezantua projekti për rehabilitimin e rrjetit të Ujësjellësit dhe Kanalizimeve, ishte dhe ministri i Transporteve Sokol Dervishaj, i cili pramtoi investime infrastrukturore për zonën.

Dervishaj tha se investimet filluan me ujësjellsin dhe shumë shpejt do të nisë ndërtimi i rrugës Përmet-Skrapar.

