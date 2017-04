20:31, 13 Prill 2017

Ministri i Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Sigmar Gabriel, të enjten zyrtarisht vizitoi Kosovën.

Shefi i diplomacisë Gjermane shpalosi qëndrimin e Berlinit zyrtar rreth vijës kufitare Kosovë – Mal i Zi, ratifikimi i së cilës është kusht për heqjen e vizave.

Edhe themelimi i Ushtrisë së Kosovës, zuri vend në këtë paraqitje. Kryeqeveritari kosovar tha se këtë do ta bëjnë me ndryshime kushtetuese. Ky qëndrim është krejt në pajtim me politikat e fuqisë evropiane.

Zëvendësi i Angela Merkel, i cili të mërkurën ishte në vizitë zyrtare në Serbi, e tha edhe në Prishtinë sikur në Beograd se dialogu mes dy shteteve nuk ka alternativë.

Në takim u tha se Kosova, ka nevojë për reforma të thella, që të joshë investitorë gjerman.

Pas Isa Mustafës, kryediplomati i Gjermanisë zhvilloi takim me homologun e tij vendas Enver Hoxhaj.

Kronikë e Besnik Tahirit.