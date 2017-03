11:23, 10 Mars 2017

Sot është rrahur për vdekje një mësues nga Kryetari Bashkisë së Poliçanit, Adriatik Zotkaj, ka bërë të ditur ish kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, i cili në faqen e tij në Facebook ka postuar disa mesazhe që po i vinë për të denoncuar raste të caktuara se si qytetarët janë keqtrajtuar nga policia e Polçanit pa arsye, por i është kërkuar që të mbeten anonim sepse ndihen të rrezikuar.

Berisha i ka bërë thirrje prokurorisë të vendos para ligjit këta kriminelë me pushtet.

Më poshtë janë postimet e Berishës.

“Pershendetje Zoti Berisha , nje ngjarje e shemtuar dhe alarmante ka ndodhur sot ne Polican , Kryetari bashkise Adriatik Zotkaj ka rrahur nje mesues ,Feim Hoxhen se bashku me djalin e tij , ska as dy ore qe ndodhi , arsyeja kryetari i thote pse me shikon kur kaloje rruges apo ngaqe sje me Ps, e bene gjak dhe ate dhe djalin , policia su duk fare po fare , ngaqe dhe policat dhe banoret e ketuj qyteti kane frike , jua thashe ju kete lajm qe te ngrini zerin , se ndryshe policia nuk derhyn , gjynah , Ju lutem po denoncuat mos ma nxirrni emrin , kam familjen ketu dhe une jam dhe femer , ka ndaluar policine qe te shkoje qe te pyesi pse e rrahen , pse ndodhi sherri , madje do e kercenijne qe te mos beje denoncim , gjynah shume gjynah babe e bir i bene gjak , Aman vetem emrin ju lutem mos ma nxirrni”

“Mirmbrema Zoti Berisha. Sot ne oren 17 ne qender te qytetit te Policanit kryetari i bashkis Adriatik zotka bashke me te vellain qe e ka ne arest shtepie per drog rrahu barbarisht nje mesues shembullor bashke me te birin qe edhe ai ishte mesues por qe sot e pushuan nga puna .Ju lutem ta denanconi, se ky bandit ska limit. Per kete arsye edhe numri im te mbetet anonim. Ju faleminderit Emri i mesuesit eshte Feim Hoxha”

“Prsh desha te denoncoj nji akt kriminal te kryebashkiakut adriatik zotkaj polican Sot me banden e tij rahu ne mes sheshit tomori nji mesus te respektuar moshatare fehim hoxha nuk eshte akti pare i kryebashkiakut per dhun ndaj qytetarve eshte bere i terbuar tani qe i ka dal edhe emri qe ligji dekekriminalizimit e shpall fajtor per shum vepra kriminale. Bes zemer me ju zoti shpetoft shqiperin nga keta kriminel”

