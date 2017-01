13:30, 30 Janar 2017

Kremlini tha sot se është shumë herët për të folur për ndonjë marrëveshje të mundshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi çështjen e sanksioneve kundër Rusisë, por presidenti rus Vladimir Putin do të mund të takohet me homologun e tij amerikan Donald Trump para samitit të G20-s në korrik të këtij viti.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov iu tha gazetarëve se biseda telefonike mes Putinit dhe Trump të shtunën ka kaluar mirë por është e vështirë për të folur në lidhje me ndonjë marrëveshje mbi sanksionet, raportojnë mediat ruse, përcjellë Klan Kosova.

