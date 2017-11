22:15, 1 Nëntor 2017

Kandidati i LDK-së për Obiliqin, Mehmet Krasniqi kur ka folur për punësimet në administratën komunale, ka pasur shumë akuza për kryetarin aktual të kësaj komune, Xhafer Gashin.

“Mendoj që është një gjendje e rëndë në administratën komunale, nga normaliteti që e kemi lënë ne në mandatin tonë, gjendja ka eskaluar në drejtimin jo të duhur”.

“Kryetari njihet si një person hakmarrës, konfliktuoz dhe këtë e ka aplikuar që nga ditët e tij të para. Kanë qenë në hall zyrtarët që kryetari i ka identifikuar se mund të mos kenë qenë mbështetës të tij”.

“Ka qenë katrahurë gjendja, ata përpos që janë kërcënuar për ditë, janë degraduar dhe madje edhe janë larguar fare prej punës”.

“Përpos kësaj, në pjesën e punësimit në administratë ka punësuar familjarët e vet, familjarët e drejtorëve të tij”.

“Unë i kam me emra dhe mbiemra, janë 35 punëtorë në pjesën e administratës dhe arsimit, të cilët kanë hyrë në këtë formë në punë”.

“Poashtu ka jo disiplinë të madhe brenda komunës ku pihet duhani dhe alkooli me shumicë”.

“Komuna mund t’i ngjajë gjithçkaje po më së paku komunës”.

Krasniqi në Magazina Lokale në Klan Kosova ka shpalosur edhe planin e tij për punësimet dhe administratën.

“Duhet të depolitizohet dhe të sjellim një normalitet, profesionistët duhet ta kenë fjalën kryesore, është absurde që drejtori të jetë ai që nuk ka asnjë ditë pune, dhe ta rrëzojë një profesionist”.

“Do ta aplikojmë e-administratën, që nënkupton vetëshërbim i qytetarëve në shërbime të caktuara”.

“Do të ketë një luftim të vendosur të dukurive negative dhe unë do ta jap shembullin tim si kryetar komune në këtë drejtim”.

Krasniqi ka folur edhe për arsimin dhe kulturën.

“Arsimi, është sektori më i rëndësishëm që menaxhon komuna, periudha e kaluar e udhëheqjes së LDK-së është periudhë ku është investuar në godina shkollore dhe janë krijuar më pas hapësira të mjaftueshme për nxënësit”.

“Arsimi, ashtu sikur edhe administrata është politizuar dukshëm, pa nevojë, ka punësime të tilla familjare dhe politike, ka shumë të punësuar që vijnë nga komunat e tjera”.

“Ne synojmë që të ndikojmë urgjentisht në depolitizimin e tij dhe t’ia lëmë në dorë profesionistëve të përgatitur”.

“Do të krijojmë kabinetet në shkolla, do të krijojmë kushte digjitale, do të ofrojmë trajnime për mësimdhënësit në përpjekje që t’i zëmë trendet moderne të mësimdhënies”.

“Do të investojmë në pjesën e trashëgimisë kulturore, do të financojmë një festival tradicional me të cilin do të identifikohet qyteti ynë në pjesën kulturore”.

“Poashtu do ta krijojmë një bibliotekë të qytetit, diçka tejet e domosdoshme, të gjitha këto kanë kostot financiare dhe unë i jap përgjigje kësaj, se do t’i shumëfishojmë subvencionet”.

