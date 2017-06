18:43, 4 Qershor 2017

Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën, Jakup Krasniqi ka marrë pjesë në një tubim me simpatizantë në Drenas nga ku ka kërkuar mbështetjen e elektoratit për zgjedhjet e 11 qershorit.

Sipas Krasniqit, Nisma meriton të votohet pasi do të punojë për të mirën e shtetit.

“Nisma Për Kosovën është çelësi i cili do të premton dhe do të punojë për ndërtimin e shtetit për një qeverisje të mirë. Andaj ne nuk e kërkojmë votën për vete, po për njerëzit që do të jenë zëri i qytetarëve, besimi i qytetarëve,” tha ai, njofton Klan Kosova.

Krasniqi i cili vetë nuk është kandidat për deputet, kërkoi të mbështeten ata që i kanë hyrë kësaj gare.

“Unë jam i lirë që të kërkoj nga të gjithë qytetarët e Drenasit, Drenicës e Kosovës, se jam i bindur në vendosmërinë e kandidatëve qe ka Nisma Për Kosovën në koalicionin që mban numrin 12.

“Çdo qytetar i Drenasit duhet të votojnë ketë pesëshe këtu. Pa këta nuk do të ketë shtet të drejtësisë sociale, nuk do të ketë shtet me zhvillim”, shtoi Krasniqi.

“Edhe njëherë kërkoj nga ju që jeni këtu dhe ata që nuk janë prezentë por na dëgjojnë përmes medieve sociale, të na votoni, sepse Nisma për Kosovën do të jetë promotor i një qeverisje të mirë në 4 vitet e ardhshme,” përfundoi Krasniqi.

