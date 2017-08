20:29, 25 Gusht 2017

Kanë kaluar dy vjet prej kur Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar katër marrëveshje.

Sipas Jeta Krasniqit nga KDI, edhe pse ka marrëveshje për Asocaiconin e komunave me shumicë serbe, kodin telelfonik, energjinë dhe Parkun e Paqes nuk ka zbatim të tyre.

Ajo ka thënë së më e mira do të ishte që Bashkimi Evropian të ishte garantues i marrëveshjeve që do të arriheshin nga përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, transmeton Klan Kosova.

“Kështu po që do të ishte më mirë për të gjithë”, ka thënë Krasniqi.

“Në një skenar të tillë, do të duhet të evitohej ambiguiteti konstruktiv e të vërtetat e dyfishta, siç janë mësuar palët të dëgjojnë vazhdimisht nga takimet e Brukselit. Për më tepër, do duhej të mendohej qartë se si të arrihej zbatimi në praktikë, duke identifikuar ngecjet e shkelësit e marrëveshjeve, pse jo edhe të identifikoheshin edhe masat ndëshkuese për ta si shkelës të frymës së normalizimit”, ka shkruar ajo në Facebook.

Ky është postimi i plotë i saj i plotë:

“U bënë 2 vite që kur Kosova dhe Serbia arritën katër marrëveshje, të cilat u nënshkruan nga krerët më të lartë shtetërorë nga të dyja palët.

Asociacioni i Komunave me shumicë Serbe, Marrëveshja për kodin telefonik dhe Energjinë, “Parkun e Paqes” në Mitrovicë – janë marrëveshjet e arritura ndërmjet kryeministrave Isa Mustafa dhe Aleksandar Vucic.

2 vjet pas pakos së marrëveshjeve në parim, nuk ka materializim apo zbatim të ujdive, plotësisht ose pjesërisht.

Parimet e Asociacionit janë hedhur poshtë nga Gjykata Kushtetuese, Telekomi dhe Energjia kanë mbetur të papërfunduar në praktikë, derisa saga e Urës kryesore të Ibrit vazhdon edhe më tutje përkundër premtimeve dhe zotimeve të akterëve lokal apo qendror.

2 vjet më pas shohim qartë se problemi nuk është vetëm zbatimi por mungesa e vullnetit themelor për të lëvizur më tutje drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve.

Pra kjo mungesë e vullnetit politik në formë të vrazhdë përkthehet në moszbatim të dakordësimeve të numërta të arritura në Bruksel.

Këto rrethana të dialogimit domosdoshmërisht kërkojnë një “arbitër”, gjë që deri më tani nuk e ka bërë Bashkimi Evropian.

Duke e parë këtë periudhë jo shumë të shkurtër kohore të dialogimit, është e vështirë të pritet një ndryshim radikal deri në momentin kur BE do të bëhej garantuese e marrëveshjeve që do t’i arrinin përfaqësuesit e palëve në Bruksel.

Kështu po që do të ishte më mirë për të gjithë.

Në një skenar të tillë, do të duhet të evitohej ambiguiteti konstruktiv e të vërtetat e dyfishta, siç janë mësuar palët të dëgjojnë vazhdimisht nga takimet e Brukselit. Për më tepër, do duhej të mendohej qartë se si të arrihej zbatimi në praktikë, duke identifikuar ngecjet e shkelësit e marrëveshjeve, pse jo edhe të identifikoheshin edhe masat ndëshkuese për ta si shkelës të frymës së normalizimit.

Do të kishte transparencë më të madhe dhe i gjithë procesi do të ishte më i qartë e i afërt për qytetarët, madje edhe për vet institucionet e vendit si Kuvendi, të cilët deri më tani janë ndjerë të anashkaluar nga ky proces.

Një variant i tillë nuk do të lejonte as deklarata ekstreme të politikanëve, që nuk njohin realitetet rajonale.

Nuk do të kishte as edhe thirrje publike për ndryshim kufijsh, krijime të shteteve të reja në baza etnike, riorganizim kufitare e thirrje për të luftuar njëri tjetrin.

Përfshirja e spektrit të gjerë politik dhe ndërimi i një konsensusi shoqëror për këtë çështje të rëndësie shtetërore është vetëm një ndër hapat pa të cilët nuk mund të lëvizet më përpara. Koha e fundit për të reflektuar për sa i takon riformatimit të dialogut, jo në formë dhe në prezentim por në substancë të thellë”.

