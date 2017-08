10:00, 1 Gusht 2017

Nënkryetari i PDK-së, Memli Krasniqi pas regjistrimit si deputet në Kuvendin e Kosovës ka thënë se ndihet i privilegjuar për mbështetjen e madhe që ka marrë nga qytetarët e Kosovës, njofton Klan Kosova.

“Pata kënaqësinë që të regjistrohem si deputet dhe është një privilegj i madh të kem mbështetjen e qytetarëve të Kosovës”.

“Është një legjistlaturë që ka shumë punë para vetes, punë që e presin këtë mandat dhe besoj që qeveria e koalicinit PAN do të jenë në krye të detyrës që sa më shpejt të fillojë t’i kryejë punët që na presin”.

“Ne kemi mbështetjen e mjaftueshme për ta votuar edhe qeverinë dhe besojmë që seanca e të enjtes të rrjedhë mirë dhe shpejt që të vazhdojmë me hapat e ardhshëm që është marrja e Qeverisë”.

Sa i përket kandidatit për kryetar të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, Krasniqi ka thënë që ende nuk është fakt i kryer.

“Mbështeja e plotë e PDK-së për kandidatin tonë për Kryetar të Kuvendit është folur shumë dhe ka një mbështetje të plotë për z.Kadri Veseli por sot nuk mund t’ua them si fakt të kryer pasi vendimin zyrtar do ta marim me kohë”.

Krasniqi gjithashtu tha se do të ndihej komod si deputet i Kosovës, mirëpo një detyrë ekzektuive nga kolegët e tij partiakë nuk do ta refuzonte.

“Nuk është se i kam zgjedhur detyrat dhe do të isha shumë komod që në këtë legjistlaturë të isha deputet i Kuvendit”.

“Kam pasur mbështetje më të madhe se kurdoherë nga qytetarët e Kosovës, por nëse kërkesat e kolegëve do të jenë të marr një detyrë ekzekutive nuk do të ishte e drejtë ta refuzoj”.

“Besoj që me datën 3 do e shini votimin së pari për konstituimin e Kuvendit dhe besoj që pak kohë pas do të votohet edhe qeveria”.

“Nuk besoj që Qeveria do të votohet të enjten por besoj që duhet ta kemi një periudhë të shkurtër mes seancës konstituive dhe atë për votimin e Qeverisë”.

