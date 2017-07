“Nëse ka marrëveshje mes PAN-it dhe AKR-së, ajo do të ishte më e mirë sesa marrëveshjet me deputetë individualisht. Mirëpo edhe brenda vet kësaj partie ka individë që janë deklaruar kundër këtij koalicioni”

18:39, 19 Korrik 2017

Albert Krasniqi nga Instutiti Demokratik i Kosovës, në Info Magazine të Klan Kosovës, ka thënë se një marrëveshje për qeverinë e re mes PAN-it dhe Aleancës Kosova e Re do të ishte më e mirë se marrëveshjet individuale me deputetë.

Megjithatë, sipas tij, edhe kjo marrëveshje është zor e arritshme, pasi ka edhe deputetë të AKR-së që janë kundër një koalicioni qeverisës me PAN-in, njofton Klan Kosova.

“Nëse ka marrëveshje mes PAN-it dhe AKR-së, ajo do të ishte më e mirë sesa marrëveshjet me deputetë individualisht. Mirëpo edhe brenda vet kësaj partie ka individë që janë deklaruar kundër këtij koalicioni. Frika më e madhe e partive është PDK-ja, që nuk është treguar e mirë me partnerët e saj”. /klankosova.tv

