18 Maj 2017

Nënkryetari i PDK-së, Memli Krasniqi ka thënë se është emocion të shihen së bashku kreu i partisë ku ai bën pjesë, Kadri Veseli, dhe ai i AAK-së, Ramush Haradinaj.

Këta të fundit janë parë dje së bashku për herë të parë pas nënshkrimit të koalicionit parazgjedhor në fshatin Shqiponjë të Gjakovës.

“Ajo që pashë dje në fshatin Shqiponjë, ajo ngjizje e atyre njerëzve, ajo jo që ta rritë zemrën, ajo të bën të besosh, jo 55% por kush e di sa”.

“Ka qenë emocion për mua, t’i shohë bashkë Kadri Veselin e Ramush Haradinajn”.

Krasniqi që është i ftuar në Zona e Debatit në Klan Kosova ka thënë se mes PDK-së, AAK-së dhe Nisma-s për Kosovën ka dallime por ka edhe shumë pika të përbashkëta.

“Edhe te sloganet jemi të përshtatur, është i njëjti mesazh që e përcjellim. Kemi program të ngjashëm, për ekonomi, bujqësi dhe fusha tjera”.

“Është e vërtetë që kemi dallime. Nuk kemi diskutuar për demarkacionin, asociacionin si do ta proceojmë ushtrinë, por një gjë mund të them se vndoshëmri dhe ëprgjegjësi shtetërore do të ketë”.

