Pas regjistrimit ai tha se edhe pse është i akuzuar bashkë edhe me tre aktivistë të VV-së, popullin e ka votuar se nuk i beson strojeve të montuara për ta.

“Sot unë u regjistrova në Kuvend si deputet i zgjedhur por mendjen e kam te Atdhe Arfi, Adea Batusha, Egzon Haliti që janë në burg dhe jemi për një storje të montuar. Populli i Kosovës ka vendosur të mos u besoj storjeve dhe veprimeve të pavërteta të gjykatave të kapura prej klanit Pronto, por pafajësisë së aktivistëve të Lëvizjes Vetëvendosje”, tha ai, raporton EkonomiaOnline, transmeton Klan Kosova.

Ai ka thënë se në Kuvend do të jetë zëri i të gjithë atyre që u bëhet padrejtësi. Krasniqi tha se bashkë edhe me 31 deputetët e tjerë do të kërkojnë drejtësi deri në zbardhjen e rastit të Astrit Deharit.