15:23, 22 Tetor 2017

Deri në orën 15, kanë votuar 29,19% e votuesve kosovarë.

Mamusha vazhdon të prijë me pjesëmarrje me 54.56 përqind e pasuar nga Shtërpca me 42,37%, pe asuar nga Kllokoti me 45.38%..

Ndërsa vetëm 19,87% e votuesve të Skenderajt kanë shfrytëzuar të drejtën e tyre kushtetuese.

Në kryeqytet, pjesëmarrja ka arritur 32,43% apo 188 mijë e 341 votues.

Interesante