22:42, 25 Maj 2017

Dardan Velija nga Lidhja Demokratike e Kosovës, në Magazinën Zgjedhore të Klan Kosovës ka thënë se vendi ka nevojë për shumë vendime të vogla, që prekin drejtpërdrejtë jetët e qytetarëve, jo për vendime të mëdha.

Këtë koment ai e ka bërë duke replikuar përfaqësuesin e Partisë Demokratike të Kosovës, Ramadan Ilazi, i cili ka deklaruar se vendit i duhen vendimet e mëdha, rrjedhimisht liderë të fuqishëm, njofton Klan Kosova.

“Pas zgjedhjeve duhet krijuar një konsensus i gjerë për zhvillim. Vendi ka nevojë për mijëra vendime të vogla që e ndryshojnë jetën e qytetarëve. Neve nuk na duhen vendimet e mëdha. Jemi vend i vogël për to. Ato vendime të mëdha kanë të bëjnë vetëm me jetërat e disa individëve. Politikanët e vendit tonë, në të kaluarën, në takime shumë të rëndësishme kanë fjetur. Duhet të ndërrojë kjo mendësi. Dhe do të ndërrojë me të rinjtë”. /klankosova.tv

