11:07, 28 Janar 2017

Presidenti Hashim Thaci, në konferencën vjetore të Prokurorëev të Shtetit, ka thënë se duhet trajtim i barabartë, i pandikuar, për të gjitha krimet e kryera gjatë luftës dhe në Kosovën e pasluftës.

Ai, duke premtuar mbështetjen e shtetit për prokurorët, ka deklaruar se të gjithë ata që kanë kryer krime, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike, duhet të vihen para gjyqit, njofton Klan Kosova.

“Ata njerëz që kanë kryer krimet në Izbicë nuk janë larg. Por kërkoj trajtim të barabartë. Edhe për krimet e kryera ndaj serbëve në Kosovë. Unë kërkoj që të punojmë të gjithë dhe mbështetjen do ta keni. Kështu do të fitojë drejtësia, e vërteta dhe do të ndodhë pajtimi ndëretnik në Kosovë”.

“E di se këto nuk janë populiste, por janë vendime dhe është kjo qasje më e drejtë e mundshme. Të jeni të bindur që do ta keni mbështetjen e plotë të shtetit dhe të autoriteteve ndërkombëtare. Drejtësia nuk duhet në asnjë moment të ndikohet nga emocionet e politikës ditore, apo nga përkatësia etnike”. /klankosova.tv

Interesante