25 Janar 2017

Edhe këtë vit, Transparency International publikoi “Indeksin e Përceptimit të Korrupsionit 2016” për 176 vendet e botës dhe prapë Kosova renditet e fundit në rajon, me gjithë ngritjen në pikë.

Kjo u bë e ditur sot në konferencën për media të Institutit Demokratik të Kosovës (KDI), ku u prezantuan rezultatet e këtij indeksi.

Artan Canhasi nga KDI, theksoi se sipas Indeksit të përceptimit të korrupsionit 2016, Kosova ka shënuar përparim krahasuar me vitin 2015.

“Kosova është notuar me 36 pikë dhe tani gjendet në vendin 95 nga 176 vende të botës. Në 2015 Kosova ishte radhitur e 103-ta me 33 pikë. Vlerësimi bëhet sipas metodologjisë së Transparency International, që bëhet në një shkallë ku 100 pikë do të thotë se një vend ‘perceptohet shumë i pastër’ kurse zero pikë do të thotë ‘perceptohet shumë i korruptuar”.

“Ndonëse në pozicion më të mirë nga viti i kaluar, Kosova në këtë raport qëndron prapë e fundit në krahasim me vendit e rajonit, si Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Maqedonia dhe Mali i Zi”, ka thënë Canhasi.

Edhe pse matjet kryesisht fokusohen në sektorët publik, ato shpesh interpretohen si matje që i atribuohen gjithë performancës së shtetit. Bazuar në këtë indeks, notimi i shteteve mund të përmirësohet nga qeverisja e hapur ku udhëheqësit i japin llogari publikut, gjersa notimi i dobët është shenjë e keq-menaxhimit të fondeve dhe pozitave publike, mungesës së dënimeve për afera korruptive dhe institucioneve publike të cilat nuk i përgjigjen nevojave të qytetarëve.

Luftimi i korrupsionit në 2016 ka qenë një nga kushtet kryesore që bashkësia ndërkombëtare kishte vënë institucioneve të Kosovës për të ecur drejt integrimit në BE. Sipas Canhasit trysnia e vazhdueshme nga brenda dhe jashtë ndaj institucioneve të Kosovës për të sjellë rezultate të prekshme në luftimin e korrupsionit ka sjellë efekte pozitive.

“Institucionet e vendit kanë shënuar lëvizje drejt përmirësimit në sistemin e prokurimit publik dhe kanë kontroll relativisht të mirë të korrupsionit të nivelit të vogël, gjegjësisht mitmarrjes në sektorin publik”, ka shtuar ai.

Problem kyç mbetet mungesa e transparencës në financimin e subjekteve politike; këto të fundit vazhdojnë të mos i publikojnë burimet e financave dhe shpenzimet e tyre. Joprofesionalizmi, ndikimi dhe kontrolli partiak në emërimin dhe përzgjedhjen e kandidatëve në të gjithë sektorët publikë, në të gjitha nivelet mbetet pengesë. Shëndetësia dhe gjyqësori vazhdojnë të jenë sektorët me nivelin më të lartë të korrupsionit, me mungesë të transparencës dhe shërbimeve bazë për qytetarët.

