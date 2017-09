11:39, 7 Shtator 2017

Republika e Kosovës dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar Memorandumin e Mirëkuptimit në lidhje me vëzhgimin e Zgjedhjeve Lokale në Republikën e Kosovës, që do të mbahen më datën 22 tetor, 2017.

Nënshkrimi i saj ujdie u bë në Ministrinë e Punëve të Jashtme në mes ushtruesit të detyrës së Ministrit të Jashtëm, Emanuel Demaj, në emër të Kosovës dhe shefes së Zyrës së Be-së në Kosovë, Nataliya Apostolova.

Ky memorandum parasheh që Bashkimi Evropian do t’i dërgojë Qeverisë së Republikës së Kosovës një kopje të deklaratës të Misionit Vëzhgues të BE-së mbi të gjeturat dhe konkluzionet e hershme, e cila do të lëshohet pas Ditës së Zgjedhjeve Lokale dhe një kopje tjetër të raportit final të Misionit Vëzhgues të Bashkimit Evropian, e cila do të lëshohet disa javë pas shpalljes së rezultateve përfundimtare.

