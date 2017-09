17:09, 16 Shtator 2017

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, priti në takim ambasadorin e Republikës së Maqedonisë në Kosovë, Ilija Strashevski, me të cilin diskutuan për sfidat dhe rrugëtimin e përbashkët të të dyja shteteve drejt perspektivës evropiane.

Haradinaj theksoi se marrëdhëniet diplomatike dhe ndër-institucionale të Republikës së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë janë të shkëlqyera, dhe se ato duhet të thellohen sidomos në aspektin ekonomik dhe tregtar, transmeton Klan Kosova.

Ai e njoftoi ambasadorin Strashevski se puna në përmbushjen e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit me BE-në do të intensifikohet dhe do të përshpejtohen afatet e përmbushjes së obligimeve deri në qartësimin e saktë kohorë të perspektivës evropiane.

Tutje, Haradinaj tha se qeveria sot ka një dinamikë përpara, dhe se është përqendruar në prioritetet e qeverisjes së mirë, sundimit të rendit dhe ligjit, reformat në ekonomi, shëndetësi dhe arsim dhe po adreson me intensitet të lartë të gjitha nevojat urgjente të qytetarëve të vendit.

Ambasadori i Republikës së Maqedonisë në Kosovë, Ilija Strashevski, duke e përgëzuar kryeministrin Haradinaj për dinamizmin dhe energjinë e re që ka sjellë në logjikën qeverisëse të Kosovës, ofroi mbështetjen e plotë të Maqedonisë në agjendën evropiane të Kosovës, si dhe bashkëpunim të shtuar në fushën e Diplomacisë Ekonomike.

