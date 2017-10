13:44, 15 Tetor 2017

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, për kryetar të Rahovecit, Visar Korenica ka thënë se kjo komunë është para një procesi historik.

“Ky tubim është simbol i tij” është shprehur ai gjatë tubimit elektoral, njofton Klan Kosova.

“Komuna e Rahovecit ka ditur t’i ndëshkojë abuzuesit. Ne qytetarët e Rahovecit do të mbjellim farën e drejtësisë dhe zhvillimit me numrin dhjetë”.

“Unë jam një prej jush, prej qytetarëve. Edhe si kryetar do të jem qytetar. Të tjerët krejt çka dëshmuan ishte dëshira për pushtet e para. Mos ju besoni atyre që ua morën kokrrat dhe i futën në xhep”, është shprehur Korenica.

Ai ka thënë se Rahovecin do ta bëjnë qytet, siç është shprehur në çdo fshat.

Më tej ka thënë se prioritet i tij do të jetë bujqësia.

“Bujqësia do të jetë kryefjala në katër vitet e ardhshme në Rahovec”.

“Për 17 vjet ka mundur të bëhet shumë me pak punë e me pak ide, por është bërë shumë pak. Na lanë pa çerdhe, do t’i bëjmë pesë çerdhe, na lanë pa ujë, ne do të sjellim 24 ujë. Ata blenë vota me kubëza, ne do ta ruajmë votën”.

“Ata do të mbeten një kaluar e keqe sepse dielli do të rrezatojë qytet e fshat furishëm”.

“Shëndetësia është sektori më i sëmurë por ne e kemi ilaçin”, ka thënë ai ndër të tjera.