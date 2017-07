Mediat shtetërore të Koresë së Veriut kanë dënuar një stërvitje bombe amerikane në gadishullin Korean, duke paralajmëruar se masa mund të nxiste një luftë bërthamore.

Një editorial i botuar në gazetën shtetërore Rodong Sinmun të dielën akuzoi SHBA për “provokime ushtarake” të cilat po e ngrenë kërcënimin e konfliktit bërthamor në një nivel ekstrem, transmeton Klan Kosova.

The U.S. Air Force demonstrated America's ironclad commitment to the defense of our allies with B-1 #bomber flights https://t.co/0Xok1EEcTn pic.twitter.com/n5vcwNr7Ay

— U.S. Pacific Command (@PacificCommand) July 8, 2017