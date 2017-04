14:36, 30 Prill 2017

Korea e Veriut ka kërcënuar se do ta shkatërrojë nëndetëses bërthamore të SHBA e cila është e vendosur në ujërat e Koresë së Jugut.

“Në momentin që USS Michigan provon për të lëvizur vetëm pak, do të përballet me fatin e tmerrshëm duke u bërë fantazmë nënujore që nuk do të dalë kurrë më në sipërfaqe”, shkruan në websajtin verikorean Urminzokkiri, transmeton Klan Kosova.

“Shtrirja urgjente e nëndetëses bërthamore në ujërat e Gadishullit Korean, me lëvizjen më të vogël është kërcënim për republikën tonë”, shkruan më tej.

