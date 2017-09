17:00, 29 Shtator 2017

Ndonëse në shikim të parë, rrepat duken si një ushqim jo shumë atraktiv dhe me shumë shije, në fakt ato kanë shumë dobi dhe të mira për organizimin e njeriut.

Më poshtë ju sjellim disa nga përfimet e konsumimit të rrepës, transmeton Klan Kosova.

Ndihmon për aneminë

Këshilla e parë që secili mjek do të ju japë në rast se keni mungesë hekurit në gjak, do të jetë që të konsumoni sa më shumë panxhar.

Mbani në mend se kur ju hani panxhar, ose ju hani atë të freskët si një sallatë, të gatuar ose si lëng, ju mund të shtoni edhe lëng të shtrydhur limoni; në mënyrë që lidhni hekurin në mënyrë që trupi të mund të thithë atë.

Përmban shumë minerale

Rrepa është e pasur me minerale si magnez, kalium, kalcium, hekur dhe squfur. Ai gjithashtu përmban grupin e vitaminave B, së bashku me acid folik dhe vitaminë C, e cila e bën rrepën një zgjedhje të shkëlqyer për gratë shtatzëna.

Thithjen më të mirë të kalciumit

Për shkak të pranisë së silicës, rrepa ndihmon për absorbimin më të mirë të kalciumit në trup, duke ruajtur shëndetin e eshtrave, lëkurës, flokëve dhe thonjve.

Pastrimi i trupit

Në formë të papërpunuar ose përpunuar, rrepa përmban betaine që është përbërës i shkëlqyer për detoksifikimin që rregullon sekretimin e bilës dhe ndihmon mëlçinë.

Nga një total prej 500 funksioneve që ka bila, më e rëndësishme janë ato që lidhen me heqjen e toksinave dhe sekretimin e tepërt të hormoneve dhe yndyrërave, dhe përveç kësaj, rrepa është aleati i saj më i madh.

Vepron kundër sëmundjeve dhe tumoreve

Pigmenti prejt të cilit rrepa merr ngjyrë të kuqe, vepron kundër sëmundjeve të ndryshme, zvogëlon qelizat e tumorit, dhe indet e sulmuara marrin një strukturë normale.

Rikthen gjakun dhe ul shtypjen e gjakut

Rrepa kontribuon në rikthimin e gjakut të humbur dhe është një ndihmës natyror në trajtimin e leukemisë ndërsa në konsumimin e rregullt të saj, rrepa ndihmon në uljen e shtypjes së gjakut.

Interesante