19:00, 10 Mars 2017

Përzierja e kripës dhe ujit për të bërë një pije është përdorur qindra vite më parë. Ky kombinim ka shumë përfitime shëndetësore që mund t’i ndihmojë shëndetit tuaj.

Jonet pozitive dhe negative të ujit dhe kripës bashkëpunojnë me njëri-tjetrin.

Shkencëtarët pajtohen me faktin se gota me ujë dhe kripë do të ndikojnë për mirë në trupin tuaj.

Kjo pije e thjeshtë ndihmon trupin të rigjenerohet dhe të largojë helmet.

India është ndër vendet ku përdorimi i ujit dhe kripës në mëngjes është një lloj tradite.

Disa mund të besojnë se kjo përzierje rrit sasinë e kripës në gjakun tuaj por kjo nuk është një teori e saktë. Në qoftë se ju përdorni ujë të pastër dhe kripë deti, nuk do të keni asnjë problem, transmeton Klan Kosova.

Kjo e ndihmon metabolizmin, sistemin imunitar dhe zvogëlimin e problemeve me çrregullime hormonale. Gjithashtu ka efekte të mira mbi venat për shkak që është e pasur me minerale dhe jone pozitive.

Kur jonet pozitive dhe negative të takohen në ujin e kripur, krijohet një strukturë e re e dobishme për trupin tuaj.

Më poshtë janë disa efekte pozitve të kësaj përzierje:

Hidratimi

Një nga nutricionistët më të mirë në botë ka spjeguar se është shumë e dobishme për hidratimin e trupit që të konsumoni ujë të kripur.

Tretje

Kjo përzierje përshpejton procesin e tretjes duke stimuluar enzimat. Nëse ju do të pini ujë të kripur çdo mëngjes, sistemi juaj i tretjes do të punojë më shpejt. Ju do të keni një metabolizëm të fort dhe të shëndetshëm.

Pagjumësia

Uji i kripur relakson sistemin tonë nervor dhe të zgjidh problemet me gjumin.

Detoksifikimi

Uji i kripur ka aftësi antibakteriale dhe ka aftësi që të largojë toksinat nga trupi. Kjo do të parandalojë edhe krijimin e baktereve dhe sëmundjeve të ndryshme nga to.

Eshtra të shëndetshëm

Është e dobishme për kockat sidomos për ata që vuajnë nga osteoporoza.

Përfitimet në lëkurë

Nëse keni provuar kremëra dhe losione të ndryshme të lëkurës, duhet ta provoni edhe këtë përzierje. Ju do të shihni se një gotë me ujë të kripur mund të largojë papastërtitë ngë lëkura juaj dhe ajo do të duket e shëndetshme dhe plot jetë.

Humbje e peshës

Kjo pije do të ndihmojë edhe në humbjen e peshës dhe do të mbushë trupin tuaj me minerale dhe kripëra të nevojshëm për organizmin.

