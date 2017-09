21:36, 11 Shtator 2017

Shefi i Grupit Parlamnetar të Vetëvendosjes Glauk Konjufca, në Zona B, në Klan Kosova, ka thënë se LDK tani po paraqitet shumë kritike ndaj pushtetit dhe ndaj PAN-it, njofton Klan Kosova.

“Por, nëse LDK bashkëpunon prapë me PDK – një salto mortale fatale për ta. Mustafa u rrëzua pikërisht nga ata me të cilët bëri një marrëveshje të ulët politike, dhe ishin vetë ata që e rrëzuan në fund”.

“Qysh përpara kur na pyesnin se cila do të ishte forma më e mirë e qeverisjes së Kosovës para zgjedhjeve, ne thonim pa Isa Mustafën, që i binte një qeveri pa të, jo kush do të jetë kryetar i LDK-së, kjo nuk do të ishte fer”.

“Mustafa, mendoi se ia bëri një shërbim taktik mes LDK-së dhe VV kur vet nuk o dominua fare për Kryeministër, ky mund të ketë qenë efekti anësor që na lehtësoi neve qasjen sepse ishte ne përputhje me inkosistencën tonë në atë kohë”.

“Kur u takuam me Mustafën, ai ishte vetëm një takim, LDK krejt çka ka bërë prej 12 qershor kur mësuam se cili është rezultati i zgjedhjeve, ka qenë i fokusuar për ta krijuar vetëm një përshtypje, me të vërtetë ne nuk duhet të bashkëpunojmë por duhet të krijojmë imazhin që po bashkëpunojmë”.

Interesante