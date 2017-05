22:48, 23 Maj 2017

Glauk Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosje, në Magazinën Zgjedhore të Klan Kosovës, ka prezantuar një hartë kadastrale të Kosovës së vitit 1974, e cila sipas tij tregon qartë se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi është bërë gabim.

Ai ka deklaruar se si pikë e parë marrja e kriterit kadastral për demarkim të kufirit është gabim kardinal, por që edhe mbi bazën e këtij kriteri, Kosova ka humbur territor, njofton Klan Kosova.

“Murat Meha ka thënë kufirin do ta gjejmë me kadastër. Ky është gabim i madh. Ka pasur shumë probleme si rezultat i këtij vendimi”.

“Këtë hartë Murat Meha e ka fshehur. Kjo është hartë kadastrale të cilën kam arritur ta siguroj nga ekspertët. Këtu janë të gjitha fshatrat e Kosovës. Dhe pa këtë hartë, që është fshehur, Kosova humbet mijëra hektarë”.

“Janë plot e përlot vendbanime që tani, me demarkacion, kanë kaluar në anën e Malit të Zi. Edhe pse demarkacioni nuk bëhet me hartë kadastrale, edhe me këtë ne humbasim mijëra hektarë territor”.

“Edhe sipas dokumeteve të Departamentit Amerikan të Shtetit, Çakorri është pikë kufitare me Malin e Zi, jo pikat që i ka përcaktuar Komisioni Qeveritar për Demarkim të kufirit me Malin e Zi”. /klankosova.tv

